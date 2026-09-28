Gaziantep’te feci kaza! 5 ölü | Video

28 Eylül 2026 10:24

Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eski Gaziantep-Adana yolu üzerindeki Acaroba mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.