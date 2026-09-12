Küçükçekmece'de su tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 12 Eylül 2026 15:41 Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ekil'e (54) su tankeri çarptı. Kazada yaya Ekil, hayatını kaybederken tanker şoförü Ş.A. ve yolcu koltuğunda bulunan S.S. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğle saatlerinde Sultanmurat Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Ekil'e, caddede seyir halinde olan Küçükçekmece Belediyesi'ne ait su tankeri çarptı. Yayanın üzerinden geçen tanker, çevredekilerin uyarısıyla durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ekil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayşe Ekil'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri tanker şoförünü Ş.A. ve yolcu koltuğunda bulunan S.S.'yi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Su tankerinin, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekil'e çarptığı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.