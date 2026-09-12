Video Yaşam Uşak'ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü | Video
Uşak'ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü | Video

Uşak'ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü | Video

12 Eylül 2026 08:46

Uşak'ın Banaz ilçesinde dubleks bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A'ya ait dubleks bir evde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Uşak Belediyesi ile Banaz Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uşak’ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü | Video 00:40
Uşak'ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü | Video 12.09.2026 | 08:38
Üsküdar’da iki araç çarpıştı: 1 hafif yaralı | Video 01:43
Üsküdar'da iki araç çarpıştı: 1 hafif yaralı | Video 12.09.2026 | 08:38
Sarıyer’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! | Video 01:47
Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! | Video 11.09.2026 | 16:56
Başakşehir’de su borusu patladı, caddeler adeta göle döndü! | Video 02:55
Başakşehir'de su borusu patladı, caddeler adeta göle döndü! | Video 11.09.2026 | 16:30
105 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonuna 9 tutuklama | Video 00:48
105 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonuna 9 tutuklama | Video 11.09.2026 | 16:12
Başkan Erdoğan’dan Rize’de net mesaj: Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz | Video 19:58
Başkan Erdoğan'dan Rize'de net mesaj: "Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz" | Video 11.09.2026 | 15:52
Adli Tıp Uzmanı açıkladı: Gülistan Doku’nun cansız bedeni yok mu edildi? | Video 02:21
Adli Tıp Uzmanı açıkladı: Gülistan Doku'nun cansız bedeni yok mu edildi? | Video 11.09.2026 | 15:12
Maltepe’de ev sahibiyle eşini öldürüp avukatı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:48
Maltepe'de ev sahibiyle eşini öldürüp avukatı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 11.09.2026 | 13:15
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:25
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı | Video 11.09.2026 | 11:56
Beyoğlu’nda ticari taksi yaya geçidindeki yayaya çarptı! Kaza anı kamerada | Video 04:45
Beyoğlu'nda ticari taksi yaya geçidindeki yayaya çarptı! Kaza anı kamerada | Video 11.09.2026 | 11:51
Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada | Video 00:36
Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada | Video 11.09.2026 | 11:16
297 yıl hapis ve milyonluk para cezalarıyla aranan karı-koca yakalandı | Video 00:35
297 yıl hapis ve milyonluk para cezalarıyla aranan karı-koca yakalandı | Video 11.09.2026 | 10:07
Adana’da dehşet dolu anlar! Kasklı şüphelinin eve silahlı saldırısı kamerada | Video 00:29
Adana'da dehşet dolu anlar! Kasklı şüphelinin eve silahlı saldırısı kamerada | Video 11.09.2026 | 09:35
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı | Video 00:22
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı | Video 11.09.2026 | 08:26
Maltepe’deki kiracı vahşetinde yeni gelişme: Ev sahibinin eşini katlettiği anlar ortaya çıktı. 00:39
Maltepe'deki kiracı vahşetinde yeni gelişme: Ev sahibinin eşini katlettiği anlar ortaya çıktı. 10.09.2026 | 19:07
Oyuncu Melisa Döngel’e trafikte dehşeti yaşattı! Silahını gösterip tehdit etti 00:10
Oyuncu Melisa Döngel’e trafikte dehşeti yaşattı! Silahını gösterip tehdit etti 10.09.2026 | 18:27
Oyuncu Melisa Döngel’e trafikte dehşeti yaşattı! Silahını gösterip tehdit etti 00:09
Oyuncu Melisa Döngel’e trafikte dehşeti yaşattı! Silahını gösterip tehdit etti 10.09.2026 | 18:22
Elazığ’da feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti...O anlar kamerada... 00:15
Elazığ’da feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti...O anlar kamerada... 10.09.2026 | 16:51
Maltepe’deki silahlı saldırıda yaralanan avukatın olay yerinden kaçış anları ortaya çıktı 00:47
Maltepe'deki silahlı saldırıda yaralanan avukatın olay yerinden kaçış anları ortaya çıktı 10.09.2026 | 16:33
Maltepe’de dehşet saçan silahlı saldırganın gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 00:25
Maltepe'de dehşet saçan silahlı saldırganın gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 10.09.2026 | 16:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA