Uşak'ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü | Video
12 Eylül 2026 08:46
Uşak'ın Banaz ilçesinde dubleks bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Uşak Belediyesi ile Banaz Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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