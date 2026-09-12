Üsküdar'da iki araç çarpıştı: 1 hafif yaralı | Video
12 Eylül 2026 08:45
Üsküdar'da gece saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
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