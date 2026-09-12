Üsküdar'da iki araç çarpıştı: 1 hafif yaralı | Video 12 Eylül 2026 08:45 Üsküdar'da gece saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza 03.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bulgurlu Caddesi üzerinden gelen kamyonet ile Libadiye Caddesi üzerinden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç savrularak devrilirken olayda bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Libadiye Caddesinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.