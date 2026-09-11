Video Yaşam Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada | Video
Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada | Video

Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada | Video

11 Eylül 2026 11:33

İstanbul Küçükçekmece’de park halindeyken aniden hareket eden sürücüsüz bir kamyonet, yokuş aşağı kayarak sokak üzerindeki araçlara çarptı. İki araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün içerisinde bulunmadığı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sokak boyunca hız kazanarak ilerleyen kontrolden çıkmış araç, park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Çevrede korku ve paniğe neden olan kazanın ardından vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet ile çarptığı iki araçta maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA
Kaza anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin yokuş aşağı hızla ilerlediği, çevredekilerin bağırarak ve korna çalarak vatandaşları uyarmaya çalıştığı, aracın park halindeki otomobillere çarparak durduğu görüldü.
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