Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada | Video

11 Eylül 2026 11:33

İstanbul Küçükçekmece’de park halindeyken aniden hareket eden sürücüsüz bir kamyonet, yokuş aşağı kayarak sokak üzerindeki araçlara çarptı. İki araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.