Küçükçekmece’de sürücüsüz kamyonet yokuş aşağı kayıp araçlara çarptı: O anlar kamerada | Video
11 Eylül 2026 11:33
İstanbul Küçükçekmece’de park halindeyken aniden hareket eden sürücüsüz bir kamyonet, yokuş aşağı kayarak sokak üzerindeki araçlara çarptı. İki araçta maddi hasarın meydana geldiği kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Olay, Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün içerisinde bulunmadığı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sokak boyunca hız kazanarak ilerleyen kontrolden çıkmış araç, park halindeki iki araca çarparak durabildi.
Çevrede korku ve paniğe neden olan kazanın ardından vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet ile çarptığı iki araçta maddi hasar meydana geldi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin yokuş aşağı hızla ilerlediği, çevredekilerin bağırarak ve korna çalarak vatandaşları uyarmaya çalıştığı, aracın park halindeki otomobillere çarparak durduğu görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
00:35
00:29
00:22
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı | Video 11.09.2026 | 08:26
00:39
00:10
00:09
00:15
Elazığ’da feci kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti...O anlar kamerada... 10.09.2026 | 16:51
00:47
00:25
01:00
Konya'da iş yerinde patlama meydana geldi! O anlar kamerada | Video 10.09.2026 | 15:18
00:45
Adliye savaş alanına döndü: Tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 10.09.2026 | 14:59
00:14
Ters şeride giren servis minibüsü tehlike saçtı! O anlar kamerada | Video 10.09.2026 | 14:46
01:01
00:56
01:22
İş yerinde bir anda patlayan tüp herkesi korkuttu: O anlar kamerada 10.09.2026 | 13:11
00:54
Tanker ile kamyon çarpıştı! Kaza anı kamerada 10.09.2026 | 13:03
01:23
Avcılar’da park halindeki otomobil alev topuna döndü: O anlar kamerada 10.09.2026 | 12:49
01:11
Afyonkarahisar'da takibe alınan otomobilden uyuşturucu çıktı | Video 10.09.2026 | 12:48