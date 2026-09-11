Video Yaşam Adana'da dehşet dolu anlar! Kasklı şüphelinin eve silahlı saldırısı kamerada | Video
Adana'da dehşet dolu anlar! Kasklı şüphelinin eve silahlı saldırısı kamerada | Video

Adana'da dehşet dolu anlar! Kasklı şüphelinin eve silahlı saldırısı kamerada | Video

11 Eylül 2026 09:38

Adana'da yüzünü kaskla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle geldiği eve tabancayla defalarca ateş edip, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38110 Sokak'ta meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle sokağa girdi. Şüphelilerden biri motosikletten inerek, husumetli olduğu kişinin evine tabancayla defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra arkadaşının kullandığı motosikletle kaçtı. Saldırıda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı eve 10 gün önce de silahlı saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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