Maltepe'de dehşet saçan silahlı saldırganın gözaltına alındığı anlar kamerada | Video

10 Eylül 2026 16:49

Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.’yı öldürdü, olay yerindeki avukat Emir Ali S.’yi ise yaraladı. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan şüpheli, özel harekât polislerinin müdahalesiyle sağ olarak yakalandı.