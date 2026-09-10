Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparken önce kameralara sonra polise yakalandı...| Video

10 Eylül 2026 11:14

Nevşehir’de plakasız motosikletiyle seyir halindeyken tek teker üzerinde ilerleyen sürücü; önce cep telefonu kameralarına, ardından polise yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay; geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ç., motosikletiyle seyir halindeyken araçların sağından geçerek ön tekerini kaldırdı ve bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli hareketler yapan sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen E.Ç. yakalandı. Daha önceden ehliyeti geri alınan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 250 bin lira idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem de başlatıldı.