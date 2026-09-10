Video Yaşam Çorum'da 3 ev ve 3 ahır yangında kül oldu | Video
Çorum'da 3 ev ve 3 ahır yangında kül oldu | Video

Çorum'da 3 ev ve 3 ahır yangında kül oldu | Video

10 Eylül 2026 08:44

Çorum’un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki 2 ev ve evlere ait 3 ahıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 3 ev ve 3 ahır kullanılmaz hale geldi.

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Saat 22.00 sıralarında Bayat ilçesi Çerkez köyünde Osman Yavaş'a ait evde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan Yusuf Yavaş ve Recep Yavaş'a ait evlere sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İskilip ve Uğurludağ ilçelerinden de itfaiye ekipleri destek için bölgeye gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 ev ile evlere ait 3 ahırın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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