Motosiklet TIR'a ok gibi saplandı! Sürücünün ağır yaralandığı kaza kamerada

09 Eylül 2026 12:22

Diyarbakır'da park halindeki TIR’a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kurye ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan motokurye yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürerken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.