Video Yaşam Hindistan'da 72 yıllık tapınak Ganj Nehri'ne çöktü
Hindistan'da 72 yıllık tapınak Ganj Nehri'ne çöktü

Hindistan'da 72 yıllık tapınak Ganj Nehri'ne çöktü

08 Eylül 2026 17:47

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde nehir kıyısındaki şiddetli erozyon nedeniyle koruyucu bariyerlerin zarar görmesi sonucu 1954 yılında inşa edilen tapınak Ganj Nehri'ne çökerek sulara gömüldü.

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