Yalova'da baraka yangını söndürüldü | Video
08 Eylül 2026 12:16
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesindeki baraka yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ergenekon sırtlarındaki bir barakada gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeye nedenle yangın çıktı. Yangına Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Belde merkezinden de görülen alevlere ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.
Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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