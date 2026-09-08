Avcılar'da korkutan kaza: Asfalt kamyonu demir korkulukları aşarak alt geçit yoluna düştü! | Video
08 Eylül 2026 08:52
İstanbul Avcılar'da seyir halindeki asfalt kamyonu kontrolden çıkıp demir korkulukları aştı, ardından alt geçit yoluna düşerek yan yattı. Kaza sonucu yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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