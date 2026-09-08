Bayburt'ta 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı | Video
08 Eylül 2026 09:20
Bayburt'ta internet üzerinden araç yedek parçası satışı yaptığı yönünde ilan veren ve bu yöntemle 42 kişiyi dolandırdığı tespit edilen V.K., tutuklandı.
Şüpheliye ait ev ve araçta yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 SIM kart ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli işlem yapılan V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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