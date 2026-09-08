Bayburt'ta 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı | Video

08 Eylül 2026 09:20

Bayburt'ta internet üzerinden araç yedek parçası satışı yaptığı yönünde ilan veren ve bu yöntemle 42 kişiyi dolandırdığı tespit edilen V.K., tutuklandı.