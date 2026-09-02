Ankara'da markette silahlı kavga kamerada | Video
02 Eylül 2026 08:24
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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