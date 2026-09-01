Bolu'da bahçede başlayan yangın ormanlık alana sıçradı | Video 01 Eylül 2026 15:41 Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarlalara ve ormanlık alana sıçradı. Yangın, köylüler ile ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanın yakınındaki Yüce A.'ya ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara yayıldı. Alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, kendilerine verilen su tankerlerini kullanan köylüler yaptı. Ormanlık alana sıçrayan yangın, köylüler ile ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.