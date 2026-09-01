Girne'deki gemi faciasında kaybolan 20 kişi aranacak! A Haber TCG Işın Gemisi'nde... | Video

01 Eylül 2026 11:11

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Meydana gelen feci kazada 8 yolcu hayatını kaybetmiş, 20 yolcu ise kaybolmuştu. Kazanın ardından denizde kaybolan kişilere ulaşmak için ekiplerin çalışmaları devam ederken, operasyonlara destek sağlamak amacıyla TCG IŞIN da bölgeye sevk edildi. TCG IŞIN gemisinde bulunan A Haber ekipleri canlı yayın gerçekleştirerek kurtarma çalışmalarını anbean görüntüledi.