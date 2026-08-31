Esenler Otogarında taksiciler birbirine girdi: Kavga anı kamerada 31 Ağustos 2026 13:51 Esenler Otogarında taksiciler arasında müşteri kavgası çıktı. Şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bayrampaşa ilçesi Büyük İstanbul Otogarında (Esenler Otogarı) yaşandı. İddiaya göre, otogara giren bir taksici yolcu almak istedi. O esnada otogarda taksicilik yapan esnaf duruma tepki gösterdi. Taksicilerin arasında çıkan tartışmaya yolcularda dahil olunca kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken tarafları gözaltına aldığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.