Esenler Otogarında taksiciler birbirine girdi: Kavga anı kamerada
31 Ağustos 2026 13:51
Esenler Otogarında taksiciler arasında müşteri kavgası çıktı. Şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Bayrampaşa ilçesi Büyük İstanbul Otogarında (Esenler Otogarı) yaşandı. İddiaya göre, otogara giren bir taksici yolcu almak istedi. O esnada otogarda taksicilik yapan esnaf duruma tepki gösterdi. Taksicilerin arasında çıkan tartışmaya yolcularda dahil olunca kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken tarafları gözaltına aldığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.
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