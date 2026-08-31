Girne'deki gemi faciasında ihmaller silsilesi! Şok detaylar: Uzun süre beklemiş! | Video
31 Ağustos 2026 11:03
Son dakika: KKTC ve Türkiye Girne açıklarında alabora olan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasının acısını yaşıyor. Gemi faciasına ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar ise ihmaller zincirini açıkça ortaya koyuyor. A Haber'e konuşan kaptan Ercan Güneştutar, geminin geçmişine bakıldığında birçok sabıkası olduğunu kaydetti. Öte yandan; kaptanla ilgili başkasının ehliyetini kullanmış olabileceği iddiaları da dillendirildi.
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