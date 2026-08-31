Video Yaşam Beykoz’da tek teker ilerleyen motosikletli sürücüler trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada
Beykoz’da tek teker ilerleyen motosikletli sürücüler trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada

Beykoz’da tek teker ilerleyen motosikletli sürücüler trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada

31 Ağustos 2026 11:29

Beykoz- Riva yolunda 2 motosikletli tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Motosikletlilerin ters şeritte uzun süre tek teker ilerlediği ve araçlar arasında slalom yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz-Riva yolunda Kavacık istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 motosikletli aracında 2 çocuğuyla birlikte ilerleyen sürücünün aracının önüne geçti. Motosikletliler trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlemeye başladı.

UZUN SÜRE TEK TEKER İLERLEDİLER

Motosikletlilerin zaman zaman araçların önüne geçerek tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlilerden birinin uzun süre tek teker ilerlediği anlar görülüyor. Motosikletlilerin araçların arasında tehlikeli hareketler yaparak şerit değiştirdiği ve ters şeritte ilerlediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Hem trafik güvenliğini hem de kendi hayatlarını tehlikeye atan motosikletliler bir süre sonra uzaklaşıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da 19 yaşındaki aday sürücü otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı! Kaza kamerada 01:02
Aksaray'da 19 yaşındaki aday sürücü otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı! Kaza kamerada 31.08.2026 | 11:57
‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama | Video 09:54
‘Frank işareti’ kalp krizinin sessiz belirtisi mi? Kulak memesindeki çizgi için uzman isimden açıklama | Video 31.08.2026 | 11:33
Beyoğlu’nda rapçi Poizi konserinde seyirciler birbirine girdi! Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kamerada 01:57
Beyoğlu’nda rapçi Poizi konserinde seyirciler birbirine girdi! Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kamerada 31.08.2026 | 11:32
Beykoz’da tek teker ilerleyen motosikletli sürücüler trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada 00:51
Beykoz’da tek teker ilerleyen motosikletli sürücüler trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada 31.08.2026 | 11:25
Girne’deki gemi faciasında ihmaller silsilesi! Şok detaylar: Uzun süre beklemiş! | Video 24:19
Girne'deki gemi faciasında ihmaller silsilesi! Şok detaylar: Uzun süre beklemiş! | Video 31.08.2026 | 11:00
Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı! 5 yaralı | Video 03:30
Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı! 5 yaralı | Video 31.08.2026 | 10:12
Karaköy’de Kanadalı turistten dehşet verici iddia: Önce gasp sonra bıçaklı saldırı... | Video 02:14
Karaköy’de Kanadalı turistten dehşet verici iddia: Önce gasp sonra bıçaklı saldırı... | Video 31.08.2026 | 09:50
Diyarbakır’da plazada nargile közünün neden olduğu yangının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 02:57
Diyarbakır’da plazada nargile közünün neden olduğu yangının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 31.08.2026 | 09:30
Alev alev yanan traktör, sürücüsüz halde hareket etti... O anlar güvenlik kamerasında 01:40
Alev alev yanan traktör, sürücüsüz halde hareket etti... O anlar güvenlik kamerasında 31.08.2026 | 09:22
Girne’deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: Üzerimize kapıyı kilitlediler, insanlar içeride kaldı! | Video 01:44
Girne'deki gemi faciasında kan donduran ifadeler: "Üzerimize kapıyı kilitlediler, insanlar içeride kaldı!" | Video 30.08.2026 | 16:42
Uzungöl’de sağanak etkili oldu! Dere taştı, heyelan meydana geldi | Video 02:13
Uzungöl'de sağanak etkili oldu! Dere taştı, heyelan meydana geldi | Video 30.08.2026 | 16:01
SON DAKİKA! Girne’de alabora olan tekneden kurtulan yolcu, korku dolu dakikaları anlattı... | Video 01:27
SON DAKİKA! Girne'de alabora olan tekneden kurtulan yolcu, korku dolu dakikaları anlattı... | Video 30.08.2026 | 15:59
Girne’deki tekne faciasında kurtulan yolcular konuştu! Geri dönün dedik defalarca kez ama dönmediler... | Video 00:50
Girne'deki tekne faciasında kurtulan yolcular konuştu! " Geri dönün dedik defalarca kez ama dönmediler..." | Video 30.08.2026 | 15:46
Girne açıklarında alabora olan gemideki yolcunun çektiği görüntüler ortaya çıktı! 01:07
Girne açıklarında alabora olan gemideki yolcunun çektiği görüntüler ortaya çıktı! 30.08.2026 | 15:21
El freni çekilmeyen otomobili durdurmaya çalıştılar! O anlar kamerada 00:42
El freni çekilmeyen otomobili durdurmaya çalıştılar! O anlar kamerada 30.08.2026 | 14:55
Girne açıklarında yolcu gemisi battı! 259 yolcu için kurtarma çalışması başladı | Video 06:27
Girne açıklarında yolcu gemisi battı! 259 yolcu için kurtarma çalışması başladı | Video 30.08.2026 | 13:52
Kağıthane’de hafriyat kamyonunun damperi park halindeki aracın üzerine devrildi! O anlar kamerada 01:47
Kağıthane’de hafriyat kamyonunun damperi park halindeki aracın üzerine devrildi! O anlar kamerada 30.08.2026 | 12:20
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 03:39
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 30.08.2026 | 12:06
Uygulamadan çağırdığı korsan taksiciyi ele verdi, kendisine de ceza yazıldı | Video 04:21
Uygulamadan çağırdığı korsan taksiciyi ele verdi, kendisine de ceza yazıldı | Video 30.08.2026 | 10:40
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında 1 yeni gözaltı | Video 00:22
Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında 1 yeni gözaltı | Video 30.08.2026 | 10:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA