Beykoz’da tek teker ilerleyen motosikletli sürücüler trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada 31 Ağustos 2026 11:29 Beykoz- Riva yolunda 2 motosikletli tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Motosikletlilerin ters şeritte uzun süre tek teker ilerlediği ve araçlar arasında slalom yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz-Riva yolunda Kavacık istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 motosikletli aracında 2 çocuğuyla birlikte ilerleyen sürücünün aracının önüne geçti. Motosikletliler trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlemeye başladı.

UZUN SÜRE TEK TEKER İLERLEDİLER

Motosikletlilerin zaman zaman araçların önüne geçerek tehlikeli şekilde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletlilerden birinin uzun süre tek teker ilerlediği anlar görülüyor. Motosikletlilerin araçların arasında tehlikeli hareketler yaparak şerit değiştirdiği ve ters şeritte ilerlediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Hem trafik güvenliğini hem de kendi hayatlarını tehlikeye atan motosikletliler bir süre sonra uzaklaşıyor.