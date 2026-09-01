Virajı alamayan otomobil, iş yerine daldı: Kaza kamerada 01 Eylül 2026 09:08 Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobil yoldan çıkıp iş yerine girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde Karayollarının uzun süredir devam eden çalışması nedeniyle tek şeridin kullanıldığı Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S. idaresindeki 34 EJ 0251 plakalı otomobil, sürücüsü çevre yolu olarak bilinen bulvarda yapılan virajdan çıkamayınca karşıda bulunan galerinin camına çarparak içeri girdi. Kazada araçta bulunan 3 kişiden 1'i hafif yaralandı. Gece meydana gelen kaza, iş yerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle ucuz atlatıldı.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak karşıdaki iş yerine çarparak içeri girme anları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.