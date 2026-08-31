Girne açıklarında alabora olan gemi faciasından yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
31 Ağustos 2026 16:33
Girne açıklarında alabora olan gemideki bir yolcunun cep telefonundan çekilen görüntüler, dehşet anlarını saniye saniye gösterdi.
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