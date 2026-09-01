Video Yaşam Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video
Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video

Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video

01 Eylül 2026 15:21

Kocaeli'de, terör örgütü El-Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, El-Kaide silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüpheliyi belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ağustos'ta belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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