Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video
01 Eylül 2026 15:21
Kocaeli'de, terör örgütü El-Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, El-Kaide silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüpheliyi belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ağustos'ta belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
Kocaeli’de El-Kaide operasyonunda 5 tutuklama | Video 01.09.2026 | 15:15
01:26
Tartıştıkları şahsı darp eden baba ile iki oğlu tutuklandı: Kavga kamerada 01.09.2026 | 13:18
04:43
Kaş'ta orman yangınından kalan enkaz böyle görüntülendi | Video 01.09.2026 | 13:07
01:40
01:39
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı | Video 01.09.2026 | 12:32
00:56
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan 2 ruhsatsız tabanca çıktı | Video 01.09.2026 | 11:57
04:04
11:49
04:47
01:21
Manavgat'ta iki aracın karıştığı kaza kamerada! 1 yaralı | Video 01.09.2026 | 10:20
00:52
00:40
İş makinesi alev alev yandı | Video 01.09.2026 | 09:15
01:59
Virajı alamayan otomobil, iş yerine daldı: Kaza kamerada 01.09.2026 | 09:05
01:14
00:23
Üsküdar sahilde alkol içenlere dronla uyarı! | Video 01.09.2026 | 08:47
03:39
02:15
00:43
01:49