Iğdır’da seyir halindeki tankerin lastikleri alev topuna döndü | Video 01 Eylül 2026 15:28 Iğdır’da çimento taşıyan tankerin lastikleri seyir halindeyken alev aldı, durumu fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Iğdır Küllük köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Iğdır istikametine seyir halinde olan çimento taşıdığı öğrenilen tankerin lastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lastiklerden alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durdurdu. Yangının büyümesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar, yanlarında bulunan yangın söndürme cihazlarıyla alevlere müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın, aracın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.