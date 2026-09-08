Geri manevra yaparken "DUR" tabelasına çarptı, öfkesini tabeladan çıkardı | Video
08 Eylül 2026 08:53
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki "DUR" tabelasına çarpan sürücünün, kazanın ardından tabelayı yerinden sökmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
03:17
00:36
Bayburt'ta 42 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı | Video 08.09.2026 | 09:08
00:48
Jandarmadan uyuşturucu operasyon! Binlerce hap ele geçirildi... | Video 08.09.2026 | 09:02
05:19
02:42
02:30
01:13
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu 07.09.2026 | 17:51
01:02
04:49
3 yaşındaki Mavi'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı 07.09.2026 | 16:32
00:47
Adana’da orman yangını çıktı | Video 07.09.2026 | 16:21
01:20
Önce saldırıp sonra otomobiline sopayla zarar verdiler: O anlar kamerada 07.09.2026 | 15:15
02:05
02:10
Adana'da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor | Video 07.09.2026 | 14:49
01:57
Sevgilisini darbederken araya giren kişiyi bıçakladı! Dehşet anı kamerada 07.09.2026 | 14:33
01:02
01:08
Mardin’de evde çıkan yangına ekipler kapıyı kırarak müdahale etti | Video 07.09.2026 | 13:34
01:35
01:29
01:04
Malatya'da akran şiddeti kameralara yansıdı | Video 07.09.2026 | 13:17