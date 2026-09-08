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Geri manevra yaparken

Geri manevra yaparken "DUR" tabelasına çarptı, öfkesini tabeladan çıkardı | Video

08 Eylül 2026 08:53

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki "DUR" tabelasına çarpan sürücünün, kazanın ardından tabelayı yerinden sökmeye çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün geri manevra yaptığı otomobil, yol kenarında bulunan "DUR" tabelasına çarptı. Çarpmanın ardından araçtan inen sürücü, bir süre otomobilini ve tabelayı kontrol etti. Daha sonra öfkelenen sürücü, çarptığı tabelayı yerinden sökmeye çalıştı. Yaşanan kaza ve sürücünün tabelaya yöneldiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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