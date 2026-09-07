Şırnak'ta alevlerle mücadelede yangın, köy evlerine ulaşmadan söndürüldü | Video 07 Eylül 2026 13:48 Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin saatler süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin yerleşim alanına ilerlemesini önlemek için AFAD, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri seferber oldu. Yangında 3 dekar arazi ile 4 ahır zarar görürken, hayvanların yaylada bulunması olası bir faciayı önledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlerin yerleşim alanına doğru ilerlemesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlerin köye ulaşmaması için saatlerce mücadele etti. Yangının yerleşim alanına sıçrama ihtimaline karşı ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangın hattında yoğun bir çalışma başlatıldı. Arazinin zorlu yapısına rağmen ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak ve köy evlerini korumak için uzun süre mücadele etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, köy evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Saatler süren çalışmanın ardından alevler tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.



HAYVANLARIN YAYLADA OLMASI BÜYÜK FACİAYI ÖNLEDİ

Yangında köyde bulunan 4 ahır zarar gördü. Ancak ahırlardaki hayvanların yaylada olması, yangının can kaybına yol açmasının önüne geçti. Alevlerin ahırlara kadar ulaştığı yangında hayvanların yaylada bulunması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, olası bir hayvan kaybının da önüne geçilmiş oldu. Yangında yaklaşık 3 dekar arazi ile 4 ahır zarar gördü. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangının köy yerleşim alanına sıçraması engellenerek daha büyük bir zararın önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.