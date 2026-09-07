Video Yaşam Kapı kilidi kesilerek içeri girildi, 2 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Kapı kilidi kesilerek içeri girildi, 2 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

Kapı kilidi kesilerek içeri girildi, 2 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

07 Eylül 2026 10:40

Mersin'de polis ekiplerince kapı kilidi kesilerek girilen adreste 2 milyon 296 bin 336 adet sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde paravan olarak kullanılan dükkan tespit edildi. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri kapı kilidi kesilerek girilen iş yerinde 97 adet koli içerisinde 2 milyon 296 bin 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda aralarında hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suç kayıtları olan şüphelilerin de bulunduğu K.S., İ.A., H.S. ve K.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen 4 şüphelinin uyuşturucu ticaretinden ifadelerinin alınıp adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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