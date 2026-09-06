Video Yaşam Batman’da dolu etkili oldu
Batman’da dolu etkili oldu

Batman’da dolu etkili oldu

06 Eylül 2026 21:53

Batman merkeze bağlı Şerbetli köyünde, dolu etkili oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman’da dolu etkili oldu 00:57
Batman’da dolu etkili oldu 06.09.2026 | 21:48
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 01:00
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 06.09.2026 | 21:38
Anız yangınında alevler ağıllara sıçradı: Tonlarca gübre ve saman balyası yandı | Video 02:32
Anız yangınında alevler ağıllara sıçradı: Tonlarca gübre ve saman balyası yandı | Video 06.09.2026 | 17:26
Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 01:35
Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 06.09.2026 | 16:07
55 yaşındaki engelli vatandaşın feci şekilde darp edildiği anlar kamerada 05:10
55 yaşındaki engelli vatandaşın feci şekilde darp edildiği anlar kamerada 06.09.2026 | 15:42
Diyarbakır’da apartmanda çıkan yangında 3 çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi | Video 01:36
Diyarbakır'da apartmanda çıkan yangında 3 çocuk, 6 kişi dumandan etkilendi | Video 06.09.2026 | 13:55
Motosikletiyle yaptığı tek teker şovunu paylaştı, 117 bin lira ceza yedi | Video 01:17
Motosikletiyle yaptığı tek teker şovunu paylaştı, 117 bin lira ceza yedi | Video 06.09.2026 | 12:52
Kağıthane’de avukata restoranda silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 2 şüpheli yakalandı | Video 07:49
Kağıthane’de avukata restoranda silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı: 2 şüpheli yakalandı | Video 06.09.2026 | 12:20
Avcılar’da kadın kıyafetleriyle girdikleri daireden altın ve döviz çaldılar: O anlar kamerada 03:17
Avcılar’da kadın kıyafetleriyle girdikleri daireden altın ve döviz çaldılar: O anlar kamerada 06.09.2026 | 12:11
İstanbul’da koca dehşeti! ’3 kez öldürülmeye çalışıldım, 4 saat boyunca işkence gördüm’ | Video 08:31
İstanbul'da koca dehşeti! '3 kez öldürülmeye çalışıldım, 4 saat boyunca işkence gördüm' | Video 06.09.2026 | 11:35
64 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu, canlı yayında baskın yedi | Video 01:22
64 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu, canlı yayında baskın yedi | Video 06.09.2026 | 10:50
Tırdan dökülen mazot, trafiği kilitledi: 10 araç birbirine girdi! | Video 02:55
Tırdan dökülen mazot, trafiği kilitledi: 10 araç birbirine girdi! | Video 06.09.2026 | 10:25
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı! 6 yaralı... | Video 02:51
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı! 6 yaralı... | Video 06.09.2026 | 09:45
Ağrı’da otomobil yüklü TIR’da yangın! | Video 01:23
Ağrı’da otomobil yüklü TIR’da yangın! | Video 06.09.2026 | 09:44
Ankara’da seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video 00:28
Ankara'da seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video 06.09.2026 | 08:40
Başkan Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan’dan Yine Bir Gülnihal yorumu | Video 00:45
Başkan Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan’dan "Yine Bir Gülnihal" yorumu | Video 05.09.2026 | 16:34
Tunceli’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video 00:29
Tunceli’de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı | Video 05.09.2026 | 16:12
Soma’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 00:19
Soma’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 05.09.2026 | 15:08
Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, oto galerideki araçlara çarparak durabildi | Video 00:42
Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, oto galerideki araçlara çarparak durabildi | Video 05.09.2026 | 14:31
Kırmızı bültenle aranan şüpheli, kaldığı otelde yakalandı | Video 01:17
Kırmızı bültenle aranan şüpheli, kaldığı otelde yakalandı | Video 05.09.2026 | 13:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA