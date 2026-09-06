Ankara'da seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video
06 Eylül 2026 08:43
Ankara’nın Polatlı ilçesinde hareket halindeki TIR’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Hareket halinde olan bir TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede aracı sararak büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle bir süre duran trafik, ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlanmasının ardından normal seyrine döndü.
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