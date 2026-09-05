Köye inen kurt köpeğe saldırdı! O anlar güvenlik kamerasında | Video
05 Eylül 2026 09:49
Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde gece saatlerinde yaşanan olayda, köy yerleşimine kadar inen bir kurt, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırdı. Kurt’un köpeğe saldırıp kaçtığı an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saldırıp kaçan kurt görüntüsü ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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