Köye inen kurt köpeğe saldırdı! O anlar güvenlik kamerasında | Video

05 Eylül 2026 09:49

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde gece saatlerinde yaşanan olayda, köy yerleşimine kadar inen bir kurt, bir evin bahçesindeki köpeğe saldırdı. Kurt’un köpeğe saldırıp kaçtığı an güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.