Camiye giden kadının cüzdanı ve altını böyle çalındı | Video

04 Eylül 2026 11:10

Adana'da namaz kılmak için camiye giden kadının yankesicilik yöntemi ile cüzdanı ve 2 gram altını çalındı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birisi, "Ben yapmadım, yanımdaki yaptı" diyerek suçu arkadaşına attı. Şüpheli tutuklanırken, arkadaşını yakalama çalışması sürüyor.