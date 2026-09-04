Video Yaşam Camiye giden kadının cüzdanı ve altını böyle çalındı | Video
Camiye giden kadının cüzdanı ve altını böyle çalındı | Video

Camiye giden kadının cüzdanı ve altını böyle çalındı | Video

04 Eylül 2026 11:10

Adana'da namaz kılmak için camiye giden kadının yankesicilik yöntemi ile cüzdanı ve 2 gram altını çalındı, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birisi, "Ben yapmadım, yanımdaki yaptı" diyerek suçu arkadaşına attı. Şüpheli tutuklanırken, arkadaşını yakalama çalışması sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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