Ankara'da çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü | Video 03 Eylül 2026 15:28 Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'ndeki baz istasyonu ve vericilerin yanındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.