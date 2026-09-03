Ankara'da çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü | Video
03 Eylül 2026 15:28
Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'ndeki baz istasyonu ve vericilerin yanındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Ankara'da çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü | Video 03.09.2026 | 15:23
00:28
00:14
Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza | Video 03.09.2026 | 14:40
01:20
01:14
01:02
Hareket halindeki TIR’ın dorsesi koptu! O anlar kamerada 03.09.2026 | 13:59
02:18
Antalya'da feci kaza! Köpeğe çarpıp devrildi 5 araç birbirine girdi | Video 03.09.2026 | 13:53
01:12
12:35
00:26
01:22
01:01
Kaldırımda yürüyen kadının üzerine kapı düştü! O anlar kamerada 03.09.2026 | 11:45
01:10
Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı böyle görüntülendi | Video 03.09.2026 | 11:38
03:34
Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 03.09.2026 | 11:19
02:05
Başakşehir Şamlar'da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video 03.09.2026 | 11:15
01:10
02:36
03:12
Bartın'da ev ve ahır yandı: 9 büyükbaş hayvan telef oldu | Video 03.09.2026 | 10:42
01:24