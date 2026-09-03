Video Yaşam Ankara'da çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü | Video
Ankara'da çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü | Video

Ankara'da çıkan ot yangını ekipler tarafından söndürüldü | Video

03 Eylül 2026 15:28

Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Çankaya ilçesi Keklikpınarı Mahallesi'ndeki baz istasyonu ve vericilerin yanındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

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