Kıbrıs'ta faciaya yol açan gemi su almaya başladığında yaşananları kayıt altına almıştı... 'Bu videoyu yetkililere göndereceğim' | Video 03 Eylül 2026 13:43 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur'un geminin su almaya başlaması üzerine yaşananları kayıt altına aldığı ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur geminin su alması o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde insanların yaşananlardan habersiz yolculuğa devam ettiği görüldü.

Kayıt esnasında Mustafa Karavapur, yaşananları "Deniz biraz dalgalı ama bu gemi hiçte düzgün gitmeyen bir tekne. İçerisi su almaya başladı. Limanda bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor. Aşırı şekilde sarsıntı var" sözleriyle dile getirdi.



Öte yandan alt katta yolculuk yapan Karavapu'un geminin arka kısmından başka bir bot alınarak kurtarıldığı öğrenildi.