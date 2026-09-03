İşte Güllü cinayetini aydınlatan o ses kaydı! Sultan Nur Ulu’nun babası açıkladı: Bana 2 daire teklif etti ben de attım! | Video

03 Eylül 2026 13:26

SON DAKİKA… Şarkıcı Güllü cinayeti, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından atıldığı bilirkişi raporlarınca kanıtlandı. İlk duruşmanın 1 Ekim'de yapılması beklenirken Güllü cinayeti ile ilgili çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Sultan Nur Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü pencereden attığı anları tek tek anlattı. Öte yandan Güllü cinayetini aydınlatan ses kaydı da ortaya çıktı: Bana 2 daire teklif etti ben de attım!