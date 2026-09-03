Video Yaşam Başakşehir Şamlar'da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video
Başakşehir Şamlar'da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video

Başakşehir Şamlar'da inşaat alanında toprak kayması meydana geldi | Video

03 Eylül 2026 11:19

Başakşehir, Şamlar Mahallesi'nde inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Göçük altındaki 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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