Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evlendi! İşte düğünden ilk kareler!
02 Eylül 2026 20:15
Şarkıcı Zeynep Bastık, uzun süredir aşk yaşadığı A.B.İ. dizisinin sevilen oyuncusu Serkay Tütüncü ile bugün İzmir’de evlendi. Arkadaşlar ve aile arasında düzenlenen törende Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün mutlu anları kameralara yansıdı. İşte ünlü çiftin düğününden ilk kareler!
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