Jetsurf tutkusuna aşk desteği! Çağla Şıkel’in paylaşımına sevgilisi damga vurdu! | Video
25 Ağustos 2026 15:04
Ünlü sunucu Çağla Şıkel, denizde jetsurf yaptığı heyecan dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Su üstünde zorlandığı dakikaları gizlemeyen Şıkel, vazgeçmeyip turunu tamamlarken en büyük desteği sevgilisinden gördüğünü ifade etti.
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