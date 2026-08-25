Jetsurf tutkusuna aşk desteği! Çağla Şıkel’in paylaşımına sevgilisi damga vurdu! | Video

25 Ağustos 2026 15:04

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, denizde jetsurf yaptığı heyecan dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Su üstünde zorlandığı dakikaları gizlemeyen Şıkel, vazgeçmeyip turunu tamamlarken en büyük desteği sevgilisinden gördüğünü ifade etti.