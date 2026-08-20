Derya Bedavacı’dan gönülleri fetheden jest: Hayranının sürpriz isteğini kırmadı! Geceye damga vuran düet kameralara yansıdı | Video
20 Ağustos 2026 16:33
"Tövbe" ve "Seni Seven Kimdi" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Bedavacı, konserinde unutulmaz bir jeste imza attı. Kendisini dinlemeye gelen hayranının sürpriz isteğini geri çevirmeyen ünlü sanatçı, mikrofonu paylaşarak salonda alkış tufanı kopardı. İkilinin sahnede birlikte seslendirdiği parça ve yaşanan samimi anlar sosyal medyada gündem oldu.
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