Bütün aile bir arada! Yeni doğum yapan Nazlı Sabancı ‘hoş geldin’ partisi düzenledi!

06 Ekim 2026 23:10

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Nazlı Sabancı, dünyaya gelen oğlu Ömer için aile ve en yakın arkadaşlar arasında düzenlenen özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Nazlı Sabancı, bütün aileyi bir araya topladı. İşte partiden dikkat çeken o anlar!