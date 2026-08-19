Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e: Telefonunu karıştıracak duruma geldiysem Çağlar gider!
19 Ağustos 2026 23:15
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün bir podcast’e konuk oldu. Seda Sayan burada hem kendi evliliğine, hem de özel ilişkilere dair genel açıklamalarda bulundu. Sayan, ilişkilerde telefon karıştırmayla ilgili samimi açıklamalar yaparken Çağlar Ökten’le ilişkisine de değindi. İşte o açıklamanın detayları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
00:46
00:10
Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 19.08.2026 | 20:55
00:24
Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler! 19.08.2026 | 19:49
01:00
00:33
Coşkun Sabah yeni imajı hakkında konuştu 18.08.2026 | 19:02
00:14
00:32
00:45
00:52
00:49
00:36
Berkay'ın doğacak kızının ismi ne olacak? İşte cevabı 16.08.2026 | 22:53
00:15
00:24
00:22
00:40
00:48
Oyuncu Bestemsu Özdemir minik oğluyla görüntülendi: Annelik çok keyifli! 14.08.2026 | 20:52
00:30
01:03
Hamile şarkıcı Melike Şahin bugün son konserini verdi: Oğlum karnımda… 14.08.2026 | 00:04
00:58
Tuba Ünsal restoranda yaşadığı o korkunç olayı anlattı: Utanç verici! 13.08.2026 | 00:39