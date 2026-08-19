Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e: Telefonunu karıştıracak duruma geldiysem Çağlar gider!

19 Ağustos 2026 23:15

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün bir podcast’e konuk oldu. Seda Sayan burada hem kendi evliliğine, hem de özel ilişkilere dair genel açıklamalarda bulundu. Sayan, ilişkilerde telefon karıştırmayla ilgili samimi açıklamalar yaparken Çağlar Ökten’le ilişkisine de değindi. İşte o açıklamanın detayları!