Neco ve kızı Zeynep aynı sahnede buluşuyor | Video

02 Ekim 2026 14:27

Yaklaşık 10 yıl süren küslüğün ardından yeniden barışan Neco ve kızı Zeynep Özyılmazel, şimdi de müzikseverleri şaşırtacak bir buluşmaya hazırlanıyor. Ağustos ayında Kaz Dağları'nda birbirlerine zeytin dalı uzatarak aralarındaki kırgınlığı geride bırakan baba-kız, bu kez aynı sahnede bir araya gelecek. Uzun süren dargınlığın ardından ilişkilerinde yeni bir sayfa açan Neco ve Zeynep Özyılmazel, birlikte sahne alma teklifine olumlu yanıt verdi. Baba-kızın bu kararı, barışmalarının ardından müzik dünyasında da birlikte bir adım atacaklarının işareti oldu.