Filistin'e destek verdi, gözaltına alındı! Massive Attack solistine yapılan dünyayı ayağa kaldırdı... | Video
01 Ekim 2026 09:07
İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine katılan efsane sanatçı Robert Del Naja'nın Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınması küresel çapta büyük bir öfke patlamasına neden oldu.
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