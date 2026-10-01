Filistin'e destek verdi, gözaltına alındı! Massive Attack solistine yapılan dünyayı ayağa kaldırdı... | Video

01 Ekim 2026 09:07

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine katılan efsane sanatçı Robert Del Naja'nın Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınması küresel çapta büyük bir öfke patlamasına neden oldu.