Video Magazin Filistin'e destek verdi, gözaltına alındı! Massive Attack solistine yapılan dünyayı ayağa kaldırdı... | Video
Filistin'e destek verdi, gözaltına alındı! Massive Attack solistine yapılan dünyayı ayağa kaldırdı... | Video

Filistin'e destek verdi, gözaltına alındı! Massive Attack solistine yapılan dünyayı ayağa kaldırdı... | Video

01 Ekim 2026 09:07

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine katılan efsane sanatçı Robert Del Naja'nın Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınması küresel çapta büyük bir öfke patlamasına neden oldu.

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