Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!

29 Eylül 2026 20:00

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, bugün bir televizyon programına konuk oldu. Mazhar Alanson, yeni projelerinin müjdesini hayranlarına verdi. Şarkıcı ayrıca boş zamanlarında yazmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İşte Mazhar Alanson’un o açıklamalarının detayları!