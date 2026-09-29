Hayranlarına yeni proje müjdesi! Mazhar Alanson: Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum!
29 Eylül 2026 20:00
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, bugün bir televizyon programına konuk oldu. Mazhar Alanson, yeni projelerinin müjdesini hayranlarına verdi. Şarkıcı ayrıca boş zamanlarında yazmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İşte Mazhar Alanson’un o açıklamalarının detayları!
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