Video Magazin Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı... Tıpkı annesi! | Video
Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı... Tıpkı annesi! | Video

Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı... Tıpkı annesi! | Video

27 Eylül 2026 15:05

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından küçük kızının sevimli karelerini peş peşe paylaştı. Anne-kız arasındaki belirgin benzerlik dikkat çekerken, minik kızın mimikleri ve bakışları kısa sürede takipçilerin beğenisini topladı.

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