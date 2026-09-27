Bakışlar, mimikler, tatlılık... Rihanna minik kızının karelerini yayınladı... Tıpkı annesi! | Video
27 Eylül 2026 15:05
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabından küçük kızının sevimli karelerini peş peşe paylaştı. Anne-kız arasındaki belirgin benzerlik dikkat çekerken, minik kızın mimikleri ve bakışları kısa sürede takipçilerin beğenisini topladı.
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