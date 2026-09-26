Fenerbahçeli Mason Greenwood'un evinin kirası servet değerinde! | Video
26 Eylül 2026 15:09
Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euroya Marsilya'dan transfer ettiği Mason Greenwood, aradığı evi Beykoz'da buldu. Özel bir danışmanlık şirketiyle anlaşan yıldız futbolcu, kız arkadaşı Harriet Robson ile birlikte oturacağı lüks bir villa kiraladı. Futbolcu, Samandıra Tesisleri'ne yakın olması nedeniyle için tercih ettiği ultra lüks villa için yaklaşık 2 milyon TL kira bedelini gözden çıkardı. Lüks ve ferah tasarımlarıyla dikkat çeken evin 7 yatak odası, 2 salonu ve havuzlu geniş bir bahçesi bulunuyor.
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