9’uncu kez ameliyat olacağı konuşuyordu! Asli Bekiroğlu’ndan samimi itiraf: Adak adadım!
24 Eylül 2026 23:17
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği zorlu tedavi sürecinin ardından bugün Harbiye Açıkhava’ya geldi. Adlı Bekiroğlu, burada kısaca gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sağlık durumuyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Peki Aslı Bekioğlu’nun sağlık durumu nasıl? İşte cevabı!
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