Katıldığı törende karnı iyice ortaya çıktı! Alina Boz: İsmine henüz karar vermedik!
22 Eylül 2026 00:30
Alina Boz ve Umut Evirgen, bugün bir ödül törenine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alina Boz ve Umut Evirgen, çocuklarını kucaklamak için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Ünlü çift, dünyaya gelecek kızları için hayat tarzlarını değiştirdiklerini ve henüz ismi için karar vermediklerini açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
00:52
Şerife Sezer ödül gecesinde rahatsızlandı! Sağlık durumunu açıkladı 21.09.2026 | 23:25
00:47
Perihan Savaş ve oğlu Savaş Zafer’den yeni proje sürprizi 21.09.2026 | 22:20
00:56
00:05
00:30
00:24
00:29
00:25
11:56
00:06
00:14
00:32
Yonca Evcimik doğum gününü kutladı 17.09.2026 | 23:52
01:17
Oyuncu Hande Erçel hayranlarına müjdeyi verdi: Çok heyecanlıyım! 17.09.2026 | 20:32
00:40
Sahnede kurtlarını döktü! Bülent Ersoy konserinde coştukça coştu… | Video 17.09.2026 | 14:10
00:10
Minik Lila’nın dondurma mutluluğu! Sevimli halleri mest etti | Video 17.09.2026 | 11:55
00:21
Seda Sayan konser öncesi eşini yere göğe sığdıramadı: İyi ki Çağlar! 15.09.2026 | 23:03
00:43
‘Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım: Aşk ve aile arasında kalan Kenan! 15.09.2026 | 21:41
01:00
‘Aşk ve Taht’tan yeni fragman: Bundan böyle benim savaş esirimsin! 15.09.2026 | 21:24
00:12
Şarkıcı Alişan, 80’ler akımına ‘filtresiz’ dahil oldu! 15.09.2026 | 19:15