Katıldığı törende karnı iyice ortaya çıktı! Alina Boz: İsmine henüz karar vermedik!

22 Eylül 2026 00:30

Alina Boz ve Umut Evirgen, bugün bir ödül törenine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alina Boz ve Umut Evirgen, çocuklarını kucaklamak için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Ünlü çift, dünyaya gelecek kızları için hayat tarzlarını değiştirdiklerini ve henüz ismi için karar vermediklerini açıkladı.