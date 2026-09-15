Seda Sayan konser öncesi eşini yere göğe sığdıramadı: İyi ki Çağlar!
15 Eylül 2026 23:06
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bugün Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Seda Sayan konser öncesi gazetecilerle kuliste bir araya geldi. Sayan, bir kez daha eşi Çağlar Ökten’e aşkını dile getirdi. İşte Seda Sayan’ın o açıklamalarının detayları!
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