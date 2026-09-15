Bakan Gürlek açıkladı! Fahiş fiyat operasyonu: 41 firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı | Video
15 Eylül 2026 09:40
Son dakika: Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı." açıklamasında bulundu. Bakan Gürlek, fiyatların yukarı yönlü manipüle edilerek haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitlere ulaşıldığını kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları!
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