Video Yaşam Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı: O anlar kamerada
Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı: O anlar kamerada

Biri tersten gitti, diğeri hatalı sollama yaptı: O anlar kamerada

14 Eylül 2026 18:40

Karabük'te ters yönden giden bir sürücü trafiği tehlikeye düşürürken, başka bir sürücü de tünel içerisinde hatalı sollama yaparak kazadan kıl payı kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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